HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Kompetitif, Pedro Acosta Belum Tertarik Bicara Gelar Juara Dunia MotoGP 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |12:53 WIB
Tampil Kompetitif, Pedro Acosta Belum Tertarik Bicara Gelar Juara Dunia MotoGP 2024
Pedro Acosta meraih dua podium dari tiga balapan awal MotoGP 2024 (Foto: Instagram/Pedro Acosta)




PEDRO Acosta belum tertarik berbicara persaingan gelar juara MotoGP 2024. Padahal, melihat performa di tiga balapan awal musim ini, Acosta masuk sebagai salah satu penantang kuat.

Terlepas daripada itu, Acosta mengatakan dirinya masih ingin menikmati momen di kelas utama MotoGP. Rider asal Spanyol itu pun memilih untuk fokus balapan demi balapan ke depan.

"Saat ini, saya memilih untuk memikirkan seri berikutnya di Jerez ketimbang gelar dunia. Ekspektasi macam ini hanya menambah tekanan," ujar Acosta dilansir dari laman GPOne, Rabu (17/4/2024).

"Kami sedang menjalani momen positif dengan tim dan motor kami. Saya sedang menikmati momen ini, dan jelas kami harus mengharapkan gelar, tetapi saat ini itu bukan prioritas," lanjutnya.

Meski berstatus sebagai pembalap debutan, skill Acosta memang tak bisa dipandang sebelah mata. Juara Dunia Moto2 2023 ini bahkan langsung menjadi pembalap KTM terbaik di klasemen sementara MotoGP 2024.

Namun, Acosta sendiri mengakui dirinya masih banyak belajar dari para seniornya. Salah satunya adalah Brad Binder yang tampil impresif bersama KTM dalam beberapa musim terakhir.

