HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap MotoGP 2024Paling Diwaspadai Jorge Martin yang Tengah Pimpin Klasemen, Ada Marc Marquez!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |00:05 WIB
3 Pembalap MotoGP 2024Paling Diwaspadai Jorge Martin yang Tengah Pimpin Klasemen, Ada Marc Marquez!
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TIGA pembalap MotoGP 2024 paling diwaspadai Jorge Martin yang tengah pimpin klasemen sementara musim ini menarik diulas. Salah satunya ada nama Marc Marquez.

Diketahui, pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Dia total sudah mengemas 80 poin.

Jorge Martin

Posisi ini ditempati Jorge Martin, meski dirinya gagal meraih kemenangan atau podium di MotoGP Amerika Serikat 2024 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada akhir pekan lalu. Meski memiliki peluang untuk mendapat podium ketiga, ia gagal mempertahankan posisinya usai Enea Bastianini sukses menyalipnya.

Jorge Martin pun kini unggul 21 poin dari Enea Bastianini yang menempati tempat kedua. Meski tengah puncaki klasemen, Martin merasa posisinya belum aman karena banyak pembalap bisa bersaing untuk menjadi juara MotoGP 2024.

Halaman:
1 2
