HOME SPORTS MOTOGP

Finis Ketiga di MotoGP Amerika Serikat 2024, Enea Bastianini Ungkap Ketenangan Jadi Kunci Utama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |02:13 WIB
Finis Ketiga di MotoGP Amerika Serikat 2024, Enea Bastianini Ungkap Ketenangan Jadi Kunci Utama
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
AUSTIN – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berhasil naik podium ketiga dalam balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, ketenangan menjadi kunci utama dirinya meraih hasil apik tersebut.

Bastianini hanya mampu finis di posisi keenam dalam sprint MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun, segalanya berubah dalam balapan penuh selama 20 lap yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA) pada Senin 15 April 2024 dini hari WIB.

Enea Bastianini

Pembalap asal Italia itu melakukan start dengan baik dan mampu melesat ke barisan terdepan tak lama setelah balapan dimulai. Akan tetapi, dia tak bisa mempertahankan posisinya dan malah perlahan-lahan merosot ke tempat keenam.

Namun, memasuki lap-lap akhir, Bastianini baru mulai melakukan aksi gemilang dengan menyalip rekan setimnya, Francesco Bagnaia dan kemudian Jorge Martin. Hasilnya, dia berhasil mengamankan tempat ketiga di belakang sang pemenang, Maverick Vinales dan Pedro Acosta.

