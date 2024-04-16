Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Rencana Mulia Lewis Hamilton untuk Mercedes Sebelum Hijrah ke Ferrari di F1 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:08 WIB
Rencana Mulia Lewis Hamilton untuk Mercedes Sebelum Hijrah ke Ferrari di F1 2025
Lewis Hamilton pindah ke Scuderia Ferrari di F1 2025. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRACKLEY – Bintang Formula 1 (F1), Lewis Hamilton, punya rencana mulia untuk Mercedes sebelum hijrah ke Ferrari di F1 2025. Dia menegaskan bakal mengerahkan seluruh energinya untuk mencari cara bagaimana tim arahan Toto Wolff itu bisa bersaing lagi di papan atas musim ini.

Seperti diketahui, Hamilton akan pergi meninggalkan Mercedes pada akhir musim ini setelah meraih kesuksesan bersama selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Ferrari untuk mewujudkan mimpi masa kecilnya pada tahun depan.

Lewis Hamilton

Namun, saat ini Mercedes tengah terpuruk. Dari empat seri yang telah berjalan di F1 2024, mereka hanya sekali finis di lima besar lewat tempat kelima yang didapat George Russel dalam balapan pertama di Bahrain.

Setelah itu, Silver Arrow -julukan Mercedes- kesulitan untuk bersaing di papan atas yang didominasi oleh Red Bull Racing dan Ferrari. Bahkan, Hamilton dan Russel kompak gagal finis dalam balapan di Australia sebelum kemudian finis di urutan tujuh dan sembilan dalam balapan terakhir di Jepang.

Hamilton pun tak memungkiri bahwa dirinya bahagia bisa bergabung dengan Ferrari tahun depan. Akan tetapi, saat ini bintang asal Inggris itu berambisi untuk membantu Mercedes bangkit lebih dulu dengan mengerahkan seluruh energi yang dimilikinya.

“Tentu saja, ada kegembiraan mengenai masa depan tetapi saat ini kami sedang melalui fase sulit dan itulah tantangan saya,” kata Hamilton, dilansir dari Racingnews365, Selasa (16/4/2024).

Halaman:
1 2
