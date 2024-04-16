Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Merasa Campur Aduk Lihat Fernando Alonso Perpanjang Kontrak dengan Aston Martin untuk F1 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:32 WIB
Charles Leclerc Merasa Campur Aduk Lihat Fernando Alonso Perpanjang Kontrak dengan Aston Martin untuk F1 2025
Fernando Alonso kala mentas di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, merasa campur aduk lihat Fernando Alonso perpanjang kontrak dengan Aston Martin. Fernando Alonso mendapat kontrak hingga F1 2025.

Sebagaimana diketahui, pada pekan lalu, Alonso mengejutkan banyak pihak. Menjelang usianya yang ke-43, dia memperpanjang kontraknya dengan Aston Martin hingga akhir musim 2025.

Fernando Alonso

Sahabat Alonso yang juga merupakan Duta Aston Martin, Pedro de la Rosa, mengungkapkan alasan tim yang bermarkas di Silverstone itu memberikan kontrak baru untuk juara F1 dua kali itu. Kata dia, timnya tak peduli dengan usia karena yang mereka lihat dari seorang pembalap adalah hasilnya saat membalap.

"Aston Martin berkomitmen terhadap pembalap yang (hampir) berusia 43 tahun. Karena mereka tidak peduli dengan usia - hanya performa," kata de la Rosa, dilansir dari Grandpx, Selasa (16/4/2024).

“Saya pikir dia masih akan berkompetisi pada usia 45 tahun,” tambahnya.

Akan tetapi, Leclerc tak sepenuhnya setuju dengan de la Rosa. Dia tak memungkiri Alonso memang masih pantas berkarier di F1, tetapi menurutnya para pembalap muda juga layak untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim di kelas utama.

“Fernando adalah salah satu pembalap paling berbakat di grid dan dia pantas mendapat tempatnya di Formula 1,” ujar Leclerc.

