5 Pebulutangkis asal China yang Paling Populer, Nomor 1 Lin Dan!

LIMA pebulutangkis asal China yang paling populer akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah legenda tunggal putra dunia, Lin Dan.

China memang tidak pernah kekurangan pebulu tangkis berbakat. Berikut lima pebulu tangkis asal China yang paling populer.

5. Bao Chun Lai





Pertama ada nama Bao Chunlai sebagai pebulu tangkis asal China yang paling populer. Pebulu tangkis kidal ini juga menjadi salah satu rival dari Taufik Hidayat.

Sayang, di masa emasnya, Bao Chunlai mendapat saingan berat dari salah satu rival satu generasinya yakni Lin Dan. Performa menanjak Bao Chunlai kala itu berbarengan dengan Lin Dan yang juga tengah menunjukkan penampilan luar biasa dengan mendominasi banyak turnamen penting.

4. Fu Haifeng





Pecinta bulu tangkis jelas tak asing dengan nama satu ini. Berpasangan dengan Cai Yun, Fu Haifeng pernah menjadi pebulu tangkis ganda putra paling mengerikan yang dimiliki China.

Cai/Fu merupakan rival abadi dari pasangan ganda putra Indonesia, Markis Kido/Hendra Setiawan. Kedua pasangan selalu menyuguhkan permainan sengit ketika saling berhadapan di lapangan pertandingan.