Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Amerika Serikat 2024: Jorge Martin Masih di Puncak, Marc Marquez Terjun Bebas

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Amerika Serikat 2024 menarik untuk diketahui. Seperti halnya pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin yang masih nyaman bertengger di puncak klasemen hingga Marc Marquez yang terjun bebas tiga posisi ke peringkat delapan.

MotoGP Amerika Serikat 2024 baru saja berakhir pada Senin (15/3/2024). Balapan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, tersebut berakhir dengan kemenangan untuk pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales.

Tentunya kemenangan itu sangat luar biasa untuk Vinales. Sebab memang sepanjang akhir pekan di COTA, rekan setim Aleix Espargaro tersebut tampil sangat mengagumkan.

Vinales mampu jadi yang tercepat saat sesi latihan bebas, kualifikasi, sprint race, dan disempurnakan di balapan utama. Jadi, sangat tidak kaget sejatinya jika Vinales mampu memenangkan seri ketiga di MotoGP 2024 tersebut.

Lebih menariknya lagi, Vinales menang ketika sempat terpental dari 10 besar di awal balapan. Berkat ketenangan dan memaksimalkan potensi motor RS-GP, pembalap berjuluk Top Gun itu mampu memimpin balapan lagi di beberapa lap terakhir MotoGP Amerika Serikat 2024.

Vinales yang menang pun berhak membawa pulang 25 poin. Tambahan 25 poin itu membuat Vinales kini naik ke posisi ketiga dengan 56 poin. Vinales naik empat peringkat dari hasil kemenangannya tersebut.