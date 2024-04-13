Menang Mudah atas Lee Zii Jia, Jonatan Christie Akui Strateginya Berjalan Mulus

NINGBO - Kemenangan manis berhasil diraih Jonatan Christie atas tunggal putra asal Malaysia, Lee Zii Jia di perempatfinal Badminton Asia Championships (BAC) 2024, pada Jumat 12 April 2024. Jonatan yang di atas kertas tidak diunggulkan justru berhasil menang mudah atas jagoan Malaysia tersebut, lantas apa rahasianya?

Menurut pemaparan tunggal putra Indonesia tersebut, kunci kemenangannya karena strategi yang sudah diatur Jonatan dapat berjalan mulus. Jonatan pun sudah mempelajari permainan Lee Zii Jia sehingga ia bisa menciptakan strategi yang tepat.

Berkat strategi itu, Jonatan menumbangkan Lee Zii Jia dalam dua gim langsung dengan skor telak 21-11 dan 21-6. Kemenangan itu mengantarkan Jonatan ke semifinal dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa.

"Puji Tuhan, saya bisa meraih kemenangan atas Lee Zii Jia. Ini bukan pertandingan yang mudah," kata Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (13/4/2024).

Berkaca pada sembilan pertemuan sebelumnya, Jonatan mengalami lima kekalahan beruntun dari Lee Zii Jia. Meski kalah head-to-head, Jonatan mencoba bangkit dan mempelajari kekalahan tersebut.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya kalah dalam lima pertemuan terakhir dengan skor yang jauh. Namun saya juga telah belajar dari kekalahan itu," sambung Jonatan.