HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2024: Maverick Vinales Tercepat, Marc Marquez Tembus 10 Besar!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |04:00 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2024: Maverick Vinales Tercepat, Marc Marquez Tembus 10 Besar!
Maverick Vinales jadi yang tercepat di Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2024. (Foto: REUTERS)
HASIL Latihan bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2024 sudah diketahui. Setelah melalui sesi tes sengit yang sengit, rider Aprilia Racing, Maverick Vinales, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 3.294 detik.

Pencapaian ini merupakan awalan yang bagus bagi Top Gun -julukan Maverick Vinales- untuk bangkit. Sebab, di balapan sebelumnya yang berlangsung di Portugal, Maverick Vinales gagal finis di main race.

Maverick Vinales jadi yang tercepat. (Foto: REUTERS)

(Maverick Vinales jadi yang tercepat. (Foto: REUTERS)

Menyusul di posisi dua ada pemimpin klasemen sementara MotoGP 2024, Jorge Martin, dengan waktu 2 menit 3.443 detik. Kemudian, Pedro Acosta yang sempat memimpin Latihan bebas 1 menempati posisi ketiga dengan 2 menit 3.606 detik.

Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini, sempat mencoba menjadi yang tercepat, namun harus puas finis keempat dan terpaut selisih waktu 0,312 detik dari Maverick Vinales

Bagaimana dengan jagoan Gresini Racing Marc Marquez? The Baby Alien menempati posisi kedelapan dengan waktu 2 menit 4.003 detik. Sementara itu, juara MotoGP 2022 dan 2023, Francesco Bagnaia berada di posisi 11 dengan catatan waktu 2 menit 4.242 detik.

Selanjutnya, Maverick Vinales, Jorge Martin, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Jack Miller, dan Fabio Di Giannantonio akan langsung tampil di sesi kualifikasi kedua. Sebab, mereka menjadi 10 pembalap dengan waktu tercepat.

