Carlos Sainz Jr Harap Negosiasi dengan Tim Barunya di F1 2025 Lekas Rampung

Carlos Sainz Jr berharap segera mendapat tim baru pada F1 2025 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

SUZUKA – Carlos Sainz Jr berharap negosiasi dengan tim barunya untuk F1 2025 lekas rampung. Ia tidak ingin menganggur pada tahun depan setelah kontraknya habis di Scuderia Ferrari pada F1 2024.

Sainz harus kehilangan posisinya di Scuderia Ferrari untuk F1 2025. Pasalnya pabrikan asal Maranello, Italia, itu telah resmi merekrut Lewis Hamilton sebagai rekan Charles Leclerc.

Meski kehilangan tempat di Scuderia Ferrari, Sainz mampu menunjukkan performa apik di F1 2024. Pembalap asal Spanyol itu sedang menempati posisi keempat di klasemen sementara dengan 55 poin serta mendapatkan satu kemenangan dan tiga podium.

Sainz mengaku belum mengetahui berada di tim mana untuk F1 2025. Namun, ia mengatakan sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa tim untuk tampil di musim depan.

"Saya tidak tahu di mana saya akan berada tahun depan," kata Sainz dikutip dari Speedweek, Jumat (12/4/2024).

“Saya sedang berbicara dengan beberapa tim karena itulah yang harus dilakukan oleh tim manajemen saya dan saya sendiri jika saya belum memiliki pekerjaan untuk tahun depan," imbuh pria asal Madrid itu.