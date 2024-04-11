Hasil Badminton Asia Championships 2024: Rinov/Pitha Tak Mampu Bendung Jagoan Korea Seo Seung Jae/Chae Yu Jung di 16 Besar!

HASIL Badminton Asia Championships 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dipastikan tersingkir di babak 16 besar Badminton Asia Championships (BAC) 2024.

Kepastian itu didapat usai Rinov/Pitha harus puas mengakui keunggulan pasangan jagoan Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung. Bermain di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Kamis (11/4/2024) pagi WIB, Rinov/Pitha kalah dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Pada laga ini, Rinov/Pitha sejatinya tampil cukup baik. Hal itu terlihat ketika gim pertama dimulai, Rinov/Pitha langsung tancap gas. Keduanya menunjukkan permainan menyerang yang membuat Seo/Chae mengalami kesulitan.

Rinov/Pitha pun langsung unggul 5-1 di gim pertama. Meski bermain baik di awal gim, tetapi mereka juga tak jarang melakukan kesalahan sendiri. Alhasil poin mereka berhasil disamakan di kedudukan 10-10 lalu tertinggal 10-11 di interval gim pertama.

Setelah interval, Rinov/Pitha semakin tertinggal. Mulai dari kedudukan 10-14 hingga 14-18. Namun, di titik ini Rinov/Pitha mencoba bangkit. Mereka bermain menyerang dan membuat Seo/Chae kerap kesulitan.