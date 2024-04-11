Alasan Jorge Lorenzo Anggap Marc Marquez Cocok di KTM ketimbang Ducati

JORGE Lorenzo menganggap Marc Marquez lebih cocok di KTM ketimbang Ducati. Menurutnya, The Baby Alien akan membentuk tim impian bersama dengan Pedro Acosta.

Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Terlebih, kontraknya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024.

Kendati demikian, Lorenzo menganggap Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan Ducati. Ia menilai pembalap asal Spanyol itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi.

"KTM terbukti lebih cocok untuk Marquez daripada Ducati. Pergantian tim tak menjadi kendala bagi pembalap sekaliber dirinya," kata Lorenzo dikutip dari Paddock GP, Kamis (11/4/2024).

X-Fuera mengatakan Marquez tidak akan berada di Gresini Racing usai MotoGP 2024. Namun, pria asal Cervera itu juga tidak akan kembali ke Honda karena pabrikan asal Jepang itu menjadi tim yang tidak kompetitif di lintasan.

"Saya tidak melihat dia akan terus berada di Gresini selama satu tahun lagi. Sepertinya tidak mungkin Marquez kembali ke Honda tanpa perubahan signifikan. Motornya saat ini paling tidak kompetitif di trek," tukas Lorenzo.