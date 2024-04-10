Kisah Lianne Tan, Pebulu Tangkis Cantik Belgia Berdarah Indonesia yang Pernah Terlibat Cinlok dengan Pelatih Asal Indonesia

Lianne Tan ternyata memilih darah Indonesia dan jatuh cinta dengan pelatihnya sendiri (Foto: Instagram)

KISAH Lianne Tan, pebulu tangkis cantik Belgia berdarah Indonesia yang pernah terlibat cinta lokasi dengan pelatih asal Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, keduanya kini menjalin hubungan romantis.

Lianne mencuri perhatian pada Olimpiade Tokyo 2020 ketika berjumpa Gregoria Mariska Tunjung di fase grup. Terungkap kemudian, pemain berpaspor Belgia itu ternyata punya darah keturunan Indonesia.

Ayahnya, Henk Tan, ternyata warga negara Indonesia (WNI) yang kini menetap di Belgia. Sementara, ibunya adalah warga negara tesebut.

Wajar bila kemudian Lianne cukup fasih berbicara Bahasa Indonesia. Itu pula yang mencuri perhatian ketika interval pertandingan melawan Gregoria, ia berdiskusi dengan pelatihnya.

Ya, sang pelatih, Indra Bagus Ade Chandra, berasal dari Indonesia. Lianne terlihat fasih berbicara untuk meminta arahan.

Terungkap kemudian, Lianne Tan dan Indra Bagus ternyata sepasang kekasih! Keduanya terlibat cinta lokasi gara-gara kecintaan di dunia bulu tangkis.