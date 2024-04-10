Sebut Marc Marquez seperti Rubah, Johann Zarco Senang Tinggalkan Ducati

JOHANN Zarco mengaku cukup senang bisa meninggalkan Ducati Corse sebelum hadirnya Marc Marquez. Sebab, The Baby Alien disebutnya mirip seekor rubah di kandang ayam.

Keputusan besar diambil Zarco pada akhir MotoGP 2023. Ia memilih bergabung dengan LCR Honda untuk MotoGP 2024 dengan kontrak dua tahun, setelah tidak diperpanjang Pramac Ducati.

Juara dunia Moto2 dua kali itu dianggap berani menerima tantangan di Honda Racing Corporation (HRC). Sebab, seorang Marquez saja memilih meninggalkan pabrikan Jepang itu untuk Ducati Corse dengan bergabung ke Gresini Racing.

Menurut Zarco, keputusannya meninggalkan Ducati tepat sebelum kedatangan Marquez justru menyenangkan. Ia paham betul juara dunia MotoGP enam kali itu bakal seperti seekor rubah di kandang ayam, yang artinya mengganggu kenyamanan.

“Saya cukup senang pergi tepat sebelum Marc pindah ke Ducati. Saya pikir perannya di Ducati dapat diibaratkan seekor rubah di kandang ayam,” papar Zarco, mengutip dari Speedweek, Rabu (10/4/2024).

“Pecco (Francesco Bagnaia) adalah orang yang sangat pendiam, tetapi Marc tahu caranya mendorong orang-orang. Itu juga penting bagi sebuah merk dalam hal pemasaran,” imbuh pria asal Prancis itu.