Marc Marquez: Saya Mungkin Tidak Secepat Dulu Lagi

AUSTIN - Marc Marquez membuat pengakuan mengejutkan menjelang MotoGP Amerika Serikat 2024. Rider Gresini Racing itu mengatakan dirinya tidak akan pernah secepat dulu lagi.

Seperti diketahui, Marc Marquez berhasil menunjukan performa apik di dua seri awal MotoGP 2024. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mampu finis kelima di Qatar dan mendapatkan podium kedua di sprint race Portugal.

Hal tersebut membuat Marc Marquez menempati posisi keenam di klasemen sementara dengan 27 poin. Pembalap asal Spanyol itu pun memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan perdana di Circuit of the Americas (COTA) pada 13-15 April 2024.

Sementara Marc Marquez membuat pengakuan mengejutkan menjelang balapan di COTA. Meski mengendarai Desmosedici

yang merupakan motor paling kompetitif di MotoGP saat ini, tetapi ia mengaku tidak akan pernah secepat dahulu.

"Saya mungkin tidak akan pernah secepat dulu," kata Marc Marquez dikutip dari Paddock GP, Rabu (10/4/2024).