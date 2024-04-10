Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez: Saya Mungkin Tidak Secepat Dulu Lagi

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:02 WIB
Marc Marquez: Saya Mungkin Tidak Secepat Dulu Lagi
Marc Marquez bicara peluangnya di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

AUSTIN - Marc Marquez membuat pengakuan mengejutkan menjelang MotoGP Amerika Serikat 2024. Rider Gresini Racing itu mengatakan dirinya tidak akan pernah secepat dulu lagi.

Seperti diketahui, Marc Marquez berhasil menunjukan performa apik di dua seri awal MotoGP 2024. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mampu finis kelima di Qatar dan mendapatkan podium kedua di sprint race Portugal.

Hal tersebut membuat Marc Marquez menempati posisi keenam di klasemen sementara dengan 27 poin. Pembalap asal Spanyol itu pun memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan perdana di Circuit of the Americas (COTA) pada 13-15 April 2024.

Sementara Marc Marquez membuat pengakuan mengejutkan menjelang balapan di COTA. Meski mengendarai Desmosedici

yang merupakan motor paling kompetitif di MotoGP saat ini, tetapi ia mengaku tidak akan pernah secepat dahulu.

"Saya mungkin tidak akan pernah secepat dulu," kata Marc Marquez dikutip dari Paddock GP, Rabu (10/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement