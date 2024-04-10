MotoGP 2024: Marco Bezzecchi Siap Ubah Gaya Balap demi Taklukkan Motor Ducati

MARCO Bezzecchi mengakui dirinya masih berjuang untuk menaklukkan motor Ducati di MotoGP 2024. Rider asal Italia itu bahkan siap mengubah gaya balapnya demi bisa beradaptasi dengan tunggan baru.

Bezzecchi sendiri sebelumnya juga membalap dengan motor Ducati musim lalu. Namun, anak didik Valentino Rossi itu mengatakan belum bisa mengerti dengan karakter motor Desmosedici GP23 yang ia gunakan musim ini.

“Saya masih mencoba untuk berubah karena tidak otomatis bagi saya untuk berkendara dengan cara ini,” kata Bezzecchi dilansir dari laman Crash, Rabu (10/4/2024).

“Tahun lalu saya sangat kuat untuk membawa motor ke tikungan dengan banyak tekanan pada rem. Saya sangat kuat ketika menghentikan sepeda dengan sudut miring," ujarnya lagi.

Bezzecchi mengakui dirinya masih belum menemukan cara untuk menaklukkan motor Ducati. Terutama ketika memasuki tikungan di lintasan balap.