Legenda Balap Ungkap Perbedaan Marc Marquez dengan Pedro Acosta

LEGENDA balap, Emilio Alzamora, ikut memberikan penilaiannya pada persaingan Marc Marquez dengan Pedro Acosta di MotoGP 2024. Seperti diketahui, kedua pembalap diprediksi bakal bersaing dengan sengit musim ini.

Pedro Acosta yang merupakan rider debutan dinilai memiliki karakter balap hampir mirip dengan The Baby Alien. Selain memiliki kecepatan, Juara Dunia Moto2 itu juga punya keberanian luar biasa di lintasan.

Menanggapi hal itu, Emilio Alzamora yang juga pernah menjadi manager dari Marc Marquez meyakini kedua pembalap sama-sama kuat namun punya karakter yang sedikit berbeda.

“Saya rasa saya tidak akan membandingkan Acosta dengan Marc. Mereka berbeda. Bagi saya, Marc, sejujurnya, adalah talenta murni, dia adalah talenta murni ketika datang ke MotoGP," ujar Emilio Alzamora dilansir dari laman Crash.

“Bagi saya, Pedro adalah talenta dalam bekerja. Itu tidak berarti lebih baik atau lebih buruk, berhati-hatilah. Hasilnya, pada akhirnya, itulah yang terpenting," sambungnya.