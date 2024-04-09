Termasuk Fajar Alfian, Wakil Indonesia Alami Masalah Kurang Tidur Jelang Badminton Asia Championships 2024

NINGBO – Jelang tampil di Badminton Asia Championships (BAC) 2024, sejumlah wakil Indonesia mengalami masalah kurang tidur. Perjalanan yang panjang akibat penerbangan yang tertunda membuat Fajar Alfian dan kawan-kawan merasa kurang tidur, bahkan mereka merasa ngantuk kala menjalani latihan perdana di Ningbo, China, pada Senin 8 April 2024 waktu setempat.

Latihan perdana tersebut berlangsung di main hall Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium yang bakal jadi tempat pertandingan kejuaraan yang setara BWF World Tour Super 1000 ini. Selain itu, para pemain juga secara bergantian bisa berlatih di practice hall yang berada di komplek yang sama.

Sesi latihan pertama itu ditujukan untuk menjaga kondisi kebugaran pemain. Pasalnya, rombongan pemain baru bisa masuk Hotel Shangri-La, Ningbo, pada Senin 8 April 2024 pukul 02.30 dini hari.

Hal itu terjadi karena pesawat yang membawa mereka dari Guangzhou menuju Ningbo, sempat tertunda hingga enam jam. Oleh karena itu, para pemain masih kurang tidur begitu menjalani latihan.

Kendati demikian, Pelatih Ganda Campuran Indonesia, Amon Sunaryo, menyebut kondisi para pemainnya masih bagus walau kurang tidur. Dia pun berharap kondisi mereka terus terjaga dengan baik hingga bertanding nanti.

"Kondisi pemain bagus. Cuma kurang tidur karena baru Senin dini hari sampai hotel. Untung saat delay transit di Guangzhou, pemain bisa menjaga kondisi dengan asupan makanan yang bagus. Makanya hari ini mereka sudah latihan," kata Amon dilansir dari rilis PBSI, Selasa (9/4/2024).