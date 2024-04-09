Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Termasuk Fajar Alfian, Wakil Indonesia Alami Masalah Kurang Tidur Jelang Badminton Asia Championships 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |02:01 WIB
Termasuk Fajar Alfian, Wakil Indonesia Alami Masalah Kurang Tidur Jelang Badminton Asia Championships 2024
Ganda putra Indonesia jajal venue Badminton Asia Championships 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Jelang tampil di Badminton Asia Championships (BAC) 2024, sejumlah wakil Indonesia mengalami masalah kurang tidur. Perjalanan yang panjang akibat penerbangan yang tertunda membuat Fajar Alfian dan kawan-kawan merasa kurang tidur, bahkan mereka merasa ngantuk kala menjalani latihan perdana di Ningbo, China, pada Senin 8 April 2024 waktu setempat.

Latihan perdana tersebut berlangsung di main hall Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium yang bakal jadi tempat pertandingan kejuaraan yang setara BWF World Tour Super 1000 ini. Selain itu, para pemain juga secara bergantian bisa berlatih di practice hall yang berada di komplek yang sama.

Sesi latihan pertama itu ditujukan untuk menjaga kondisi kebugaran pemain. Pasalnya, rombongan pemain baru bisa masuk Hotel Shangri-La, Ningbo, pada Senin 8 April 2024 pukul 02.30 dini hari.

Hal itu terjadi karena pesawat yang membawa mereka dari Guangzhou menuju Ningbo, sempat tertunda hingga enam jam. Oleh karena itu, para pemain masih kurang tidur begitu menjalani latihan.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kendati demikian, Pelatih Ganda Campuran Indonesia, Amon Sunaryo, menyebut kondisi para pemainnya masih bagus walau kurang tidur. Dia pun berharap kondisi mereka terus terjaga dengan baik hingga bertanding nanti.

"Kondisi pemain bagus. Cuma kurang tidur karena baru Senin dini hari sampai hotel. Untung saat delay transit di Guangzhou, pemain bisa menjaga kondisi dengan asupan makanan yang bagus. Makanya hari ini mereka sudah latihan," kata Amon dilansir dari rilis PBSI, Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement