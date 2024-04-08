Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wakil Indonesia Jajal Arena Badminton Asia Championships 2024, Rionny Mainaky Ungkap Menu Latihannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:36 WIB
Wakil Indonesia Jajal Arena Badminton Asia Championships 2024, Rionny Mainaky Ungkap Menu Latihannya
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Kepala Pelatih Pelatnas PBSI, Rionny Mainaky mengumumkan para wakil Indonesia sudah menjajal lapangan pertandingan Badminton Asian Championships (BAC) 2024, yakni di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, Ningbo, China, pada Senin (8/4/2024) pagi waktu setempat. Dalam sesi tersebut, menu latihan para pemain hanya dua, yakni beradaptasi dan menjaga kondisi.

Seperti yang diketahui, saat ini Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan berada di China untuk berkompetisi di turnamen bulutangkis terakbar se-Asia. Turnamen itu tepatnya akan digelar di Ningbo, pada 9-14 April 2024.

Jelang berlangsungnya BAC 2024 tersebut, setiap tim, termasuk Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berlatih langsung di arena pertandingan. Selama tiga jam 14 wakil Indonesia yang mentas di BAC 2024 berlatih langsung di main hall yang bakal jadi tempat pertandingan kejuaraan yang setara BWF World Tour Super 1000 ini.

Selain itu, para pemain juga secara bergantian bisa berlatih di practice hall yang berada di komplek yang sama.

Ganda putri Indonesia latihan jelang Badminton Asia Championships 2024

Rionny mengungkapkan latihan perdana ini ditujukan untuk mengembalikan kondisi kebugaran pemain setelah menempuh perjalanan dari Jakarta. Selain itu juga dimanfaatkan untuk beradaptasi dengan arena pertandingan.

“Ya, latihan ini untuk mengembalikan kondisi pemain setelah mereka melakukan perjalanan dari Jakarta. Apalagi penerbangannya sampai tertunda 6 jam. Selebihnya sekalian beradaptasi dengan tempat pertandingan," kata Rionny dilansir dari rilis PBSI, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
