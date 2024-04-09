Baru Sabet Podium Perdana, Pedro Acosta Antusias Tatap MotoGP Amerika Serikat 2024

PEMBALAP GasGas Tech3, Pedro Acosta, percaya diri menatap MotoGP Amerika Serikat 2024. Apalagi, Acosta baru saja meraih podium perdananya di kelas MotoGP.

Acosta memulai debutnya di MotoGP dengan sangat ciamik. Dari dua seri balapan yang sudah dijalani, rider berpaspor Spanyol ini selalu berhasil mencuri poin.

Pada MotoGP Qatar, Acosta finis posisi sembilan. Dia juga mampu mengejutkan publik karena meraih podium ketiga di MotoGP Portugal 2024.

Pencapaiannya di dua balapan itu jelas menandakan kalau Acosta bukan pembalap yang bisa dipandang sebelah mata. Walau pendatang baru, nyatanya dia memulai musim dengan sangat baik.

Kini, konsistensi Acosta akan kembali diuji pada MotoGP Amerika Serikat 2024. Seri balapan ketiga itu akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Senin 15 April 2024.

The Baby Shark -julukan Acosta- pun antusias menatap balapan tersebut. Acosta ingin kembali membuktikan diri dengan mempertahankan penampilannya yang konsisten bersama GASGAS Tech3.