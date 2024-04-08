MotoGP 2024: Tanggapi Persaingan Marc Marquez dan Pedro Acosta, Ini Kata Emilio Alzamora

MARC Marquez terus dibanding-bandingkan dengan debutan MotoGP musim ini, Pedro Acosta. The Baby Shark -julukan Acosta diyakini bakal menggantikan peran Marc Marquez untuk mendominasi di kelas utama.

Menggapi hal tersebut, Emilio Alzamora sebagai mantan manager Marc Marquez punya pandangan tersendiri. Menurutnya, kedua pembalap sama-sama kuat dan punya karakter berbeda.

“Saya rasa saya tidak akan membandingkan Acosta dengan Marc. Mereka berbeda. Bagi saya, Marc, sejujurnya, adalah talenta murni, dia adalah talenta murni ketika datang ke MotoGP," ujar Emilio Alzamora dilansir dari laman Crash, Senin (8/4/2024).

“Bagi saya, Pedro adalah talenta dalam bekerja. Itu tidak berarti lebih baik atau lebih buruk, berhati-hatilah. Hasilnya, pada akhirnya, itulah yang terpenting," sambungnya.

Lebih lanjut, Emilio mengatakan persaingan para pembalap di awal musim memang akan terlihat ketat. Namun, menurutnya yang bisa menjaga konsistensi lah yang bisa bersaing hingga akhir.

“Saya pikir ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan: para pebalap, di fase awal ini, ketika mereka memulai, orang-orang di sekitar mereka sangatlah penting," lanjutnya.