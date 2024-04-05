Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Duel dengan Marc Marquez, Pedro Acosta Sebut Dirinya Mirip Casey Stoner

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |03:04 WIB
Duel dengan Marc Marquez, Pedro Acosta Sebut Dirinya Mirip Casey Stoner
Pedro Acosta membela tim GASGAS Tech3 di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
PEDRO Acosta (GasGas Tech3) mengatakan dirinya begitu mengidolakan sosok Casey Stoner. Ia pun berharap bisa memiliki mental balap seperti Stoner di kelas utama MotoGP.

Acosta menjadi sorotan lewat penampilan luar biasa yang ditunjukkannya di MotoGP Portugal 2024 kemarin. The Baby Shark -julukan Pedro Acosta- berhasil finis di posisi ketiga pada balapan tersebut.

Berstatus sebagai rookie tak membuat Pedro Acosta ciut untuk menghadapi para pembalap lain. Terbukti dia berhasil bersaing di urutan terdepan bahkan bisa melewati idolanya, Marc Marquez

Pencapaian itu membuat Pedro Acosta kian percaya diri. Sang pembalap bahkan merasa dirinya sudah mirip dengan Casey Stoner usai berani menyalip Marc Marquez di balapan kemarin.

"Bagi saya, Stoner adalah sebuah tontonan. Kurang lebih saya rasa memiliki mentalitas yang sama dengan Stoner saat membalap," ujar Acosta dilansir dari laman motosan.

"Itulah mengapa saya pikir dia sedikit banyak juga sedikit lebih spektakuler daripada yang lain," ujarnya lagi.

