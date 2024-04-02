MotoGP Portugal 2024: Bos Yamaha Buka Suara Terkait Hasil Buruk Fabio Quartararo dan Alex Rins

DIREKTUR tim Yamaha, Massimo Meregalli, buka suara terkait hasil buruk dua pembalapnya di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Fabio Quartararo hanya finis di posisi ketujuh sementara Alex Rins menyelesaikan balapan di posisi ke-13.

Meregalli mengakui MotoGP Portugal 2024 menjadi salah satu balapan yang sulit bagi timnya. Meski belum bisa bersaing di posisi depan, Meregalli tetap memberikan apresiasi untuk Quartararo dan Rins pada balapan tersebut.

"Itu adalah balapan yang sulit. Pada akhirnya, Fabio (Quartararo) berada di posisi 7 teratas dan Álex (Rins) mencetak poin pertamanya, namun hal ini sebagian besar disebabkan oleh insiden balapan di akhir balapan," ujar Meregalli dilansir dari laman resmi Monster Energy Yamaha.

"Pembalap kami memberikan yang terbaik, dan setiap poin berarti, namun kami tidak bisa puas dengan tingkat performa kami secara keseluruhan selama Balapan ini. Meski begitu, data hari ini akan bermanfaat bagi kami untuk uji coba nanti," lanjutnya.

Untuk itu, Mergalli pun mengklaim Yamaha akan terus melakukan pengembangan pada motor mereka musim ini. Pabrikan asal Jepang itu bahkan disebut tengah menyiapkan perangkat baru untuk membuat laju motor mereka lebih maksimal pada balapan berikutnya.