Merana di Australia, Max Verstappen Diprediksi Dominasi F1 GP Jepang 2024!

MAX Verstappen dijagokan memenangi F1 GP Jepang 2024. Eks juara dunia, Sebastian Vettel, memprediksi pembalap tim Red Bull Racing itu akan menang dengan dominan setelah merana pada F1 GP Australia 2024 dua pekan lalu.

Verstappen tak mendapatkan poin di GP Australia setelah remnya terbakar. Pembalap asal Belanda itu pun gagal melanjutkan tren positif usai di Bahrain dan Arab Saudi mendapatkan kemenangan.

Sang juara dunia tiga kali diyakini akan mencoba membayar kegagalan di GP Jepang. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Suzuka pada 5-7 April 2024.

Vettel mengunggulkan Verstappen untuk mendapatkan kemenangan di GP Jepang. Ia juga menilai kemenangan yang layak untuk didapatkan Carlos Sainz Jr dan Scuderia Ferrari di GP Australia.

"Saya yakin Max Verstappen dan Red Bull Racing masih menjadi favorit, sekali lagi di Suzuka. Anda tidak tahu bagaimana Australia akan berubah tanpa masalah yang dialami Max Verstappen dan kemenangan ini bagus untuk Carlos Sainz dan Ferrari," kata Vettel, dikutip dari Speedweek, Selasa (2/4/2024).

Pria berusia 36 tahun itu pun senang dengan adanya pembalap lain yang mampu mendapatkan kemenangan. Namun, ia menilai Red Bull Racing dan Verstappen masih mendominasi F1.