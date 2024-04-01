Komentari Insiden Marquez-Bagnaia di MotoGP Portugal 2024, Pembalap Inggris Ini Bela The Baby Alien

LANCASHIRE – Pembalap asal Inggris, John McGuinness ikut mengomentari insden senggolan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Bintang Isle of Man TT itu mengatakan, insiden senggolan itu sepenuhnya kesalahan Bagnaia.

Sepekan setelah MotoGP Portugal 2024, insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez masih menjadi pembahasan. Dua pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal pada 24 Maret 2024 lalu.

Insiden itu bermula ketika Bagnaia mencoba untuk menyalip Marquez dari dalam di tikungan kelima. Kedua pembalap kemudian terlibat senggolan dan terjatuh. Marquez tetap melanjutkan balapan dan finis ke-16, sementara Bagnaia dianggap tak bisa menyelesaikan balapan.

Kejadian itu menimbulkan pertanyaan untuk kedua pembalap, terkhusus Bagnaia. Sebab, saat itu balapan sudah memasuki lap akhir. McGuinness berpendapat, insiden itu sepenuhnya kesalahan Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia.

“Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco. Itu adalah sesuatu yang amatir. Fakta bahwa (Pedro) Acosta melewatinya begitu cepat menunjukkan bahwa Bagnaia sudah dalam masalah sehingga ia harus puas di posisi keenam karena (Marc) Márquez berada di atasnya,” kata McGuinness dilansir dari Motosan, Senin (1/4/2024).

“Menurut pendapat saya, Márquez melewatinya dengan rapi dengan tipikal menyalipnya, tapi itu tidak menyentuhnya,” tambahnya.