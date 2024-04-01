Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Komentari Insiden Marquez-Bagnaia di MotoGP Portugal 2024, Pembalap Inggris Ini Bela The Baby Alien

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |20:55 WIB
Komentari Insiden Marquez-Bagnaia di MotoGP Portugal 2024, Pembalap Inggris Ini Bela <i>The Baby Alien</i>
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat insiden di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LANCASHIRE – Pembalap asal Inggris, John McGuinness ikut mengomentari insden senggolan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati) di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Bintang Isle of Man TT itu mengatakan, insiden senggolan itu sepenuhnya kesalahan Bagnaia.

Sepekan setelah MotoGP Portugal 2024, insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez masih menjadi pembahasan. Dua pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal pada 24 Maret 2024 lalu.

Insiden itu bermula ketika Bagnaia mencoba untuk menyalip Marquez dari dalam di tikungan kelima. Kedua pembalap kemudian terlibat senggolan dan terjatuh. Marquez tetap melanjutkan balapan dan finis ke-16, sementara Bagnaia dianggap tak bisa menyelesaikan balapan.

Kejadian itu menimbulkan pertanyaan untuk kedua pembalap, terkhusus Bagnaia. Sebab, saat itu balapan sudah memasuki lap akhir. McGuinness berpendapat, insiden itu sepenuhnya kesalahan Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia.

“Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco. Itu adalah sesuatu yang amatir. Fakta bahwa (Pedro) Acosta melewatinya begitu cepat menunjukkan bahwa Bagnaia sudah dalam masalah sehingga ia harus puas di posisi keenam karena (Marc) Márquez berada di atasnya,” kata McGuinness dilansir dari Motosan, Senin (1/4/2024).

“Menurut pendapat saya, Márquez melewatinya dengan rapi dengan tipikal menyalipnya, tapi itu tidak menyentuhnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement