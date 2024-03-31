Marco Bezzecchi Keluhkan Kopling Motor Ducati Desmosedici GP23 di MotoGP 2024

MARCO Bezzecchi mengeluhkan kopling motor Ducati Desmosedici GP23 di MotoGP 2024. Selain itu, ia mengaku memiliki masalah dalam melakukan start.

Bezzecchi memulai MotoGP 2024 dengan performa kurang meyakinkan. Murid Valentino Rossi itu hanya mampu finis ke-14 di Qatar dan posisi enam di Portugal.

Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengaku dua seri awal mendapatkan hasil kurang bagus karena memiliki masalah di bagian kopling Desmosedici GP. Bahkan, ia mengatakan sejak awal tampil di MotoGP sudah memiliki masalah tersebut.

"Kopling Ducati sangat sulit bagi saya sejak tahun pertama saya di MotoGP," kata Bezzecchi dikutip dari Corsedimoto, Minggu (31/3/2024).

Pembalap asal Italia itu juga mengaku belum bisa mengatasi masalah start. Meski mampu menempati posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2023, Bezzecchi menilai performanya masih belum bisa konsisten.