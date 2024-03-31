Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Difavoritkan Menangi F1 GP Jepang 2024 dengan Dominan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |00:07 WIB
Max Verstappen Difavoritkan Menangi F1 GP Jepang 2024 dengan Dominan
Max Verstappen diyakini akan menggila di F1 GP Jepang 2024 (Foto: Reuters/Scott Barbour)
A
A
A

SEBASTIAN Vettel memfavoritkan Max Verstappen untuk meraih kemenangan di F1 GP Jepang 2024. Meski kehilangan poin di Australia, Red Bull Racing akan mencoba kembali mendominasi F1.

Verstappen tak mendapatkan poin di GP Australia setelah remnya terbakar. Pembalap asal Belanda itu pun gagal melanjutkan tren positif usai di Bahrain dan Arab Saudi mendapatkan kemenangan.

Max Verstappen

Sang juara dunia tiga kali diyakini akan mencoba membayar kegagalan di GP Jepang. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Suzuka pada 5-7 April 2024.

Vettel mengunggulkan Verstappen untuk mendapatkan kemenangan di GP Jepang. Ia juga menilai kemenangan yang layak untuk didapatkan Carlos Sainz Jr dan Scuderia Ferrari di GP Australia.

"Saya yakin Max Verstappen dan Red Bull Racing masih menjadi favorit, sekali lagi di Suzuka. Anda tidak tahu bagaimana Australia akan berubah tanpa masalah yang dialami Max Verstappen dan kemenangan ini bagus untuk Carlos Sainz dan Ferrari," kata Vettel, dikutip dari Speedweek, Minggu (31/3/2024).

Pria berusia 36 tahun itu pun senang dengan adanya pembalap lain yang mampu mendapatkan kemenangan. Namun, ia menilai Red Bull Racing dan Verstappen masih mendominasi F1.

Halaman:
1 2
