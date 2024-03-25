Meski Gagal Max Verstappen dan Sergio Perez Gagal Menang, Bos Red Bull Racing Petik Pelajaran Berharga dari F1 GP Australia 2024

MELBOURNE – Tak ada satu pun pembalap Red Bull Racing, baik itu Max Verstappen atau Sergio Perez yang bersinar di Formula One (F1) GP Australia 2024. Meski begitu, bos Red Bull Racing, Christian Horner tidak panik karena timnya memetik banyak pelajaran berharga dari seri tersebut.

Ya, Red Bull bisa dikatakan melempem di F1 GP Australia 2024. Sergio Perez finis di posisi kelima dan Max Verstappen harus mengakhiri balapan lebih cepat, setelah mengalami masalah di bagian remnya. Alhasil, dua pembalap Red Bull Racing itu gagal melanjutkan performa apik di Sirkuit Grand Prix Melbourne, Minggu (24/3/2024).

Sebelumnya di GP Bahrain dan GP Arab Saudi, Red Bull Racing berhasil mendominasi. Sebab, Max Verstappen dan Sergio Perez mampu fisi ditempat pertama dan kedua.

Sementara Christian Horner mengatakan Sergio Perez tak menyadari masalah di bodi mobilnya. Hal tersebut pun membuat Checo -sapaan Sergio Perez- mengali downforce dan membuatnya kesulitan untuk bisa bersaing mendapatkan posisi tiga besar.

“Dia mungkin tidak menyadarinya, tapi Checo mengalami kerusakan di bagian bawah bodi mobil saat menyalip Fernando Alonso, yang menyebabkan banyak downforce," kata Christian Horner dikutip dari Speedweek, Senin (25/3/2024).

Christian Horner juga mengatakan Max Verstappen sudah mengalami masalah di pengereman sejak awal. Akibat terus memaksakan balapan, ia mengatakan pengereman di mobil Max Verstappen menjadi terbakar.