Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Meski Gagal Max Verstappen dan Sergio Perez Gagal Menang, Bos Red Bull Racing Petik Pelajaran Berharga dari F1 GP Australia 2024

Meski Gagal Max Verstappen dan Sergio Perez Gagal Menang, Bos Red Bull Racing Petik Pelajaran Berharga dari F1 GP Australia 2024
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MELBOURNE – Tak ada satu pun pembalap Red Bull Racing, baik itu Max Verstappen atau Sergio Perez yang bersinar di Formula One (F1) GP Australia 2024. Meski begitu, bos Red Bull Racing, Christian Horner tidak panik karena timnya memetik banyak pelajaran berharga dari seri tersebut.

Ya, Red Bull bisa dikatakan melempem di F1 GP Australia 2024. Sergio Perez finis di posisi kelima dan Max Verstappen harus mengakhiri balapan lebih cepat, setelah mengalami masalah di bagian remnya. Alhasil, dua pembalap Red Bull Racing itu gagal melanjutkan performa apik di Sirkuit Grand Prix Melbourne, Minggu (24/3/2024).

Sebelumnya di GP Bahrain dan GP Arab Saudi, Red Bull Racing berhasil mendominasi. Sebab, Max Verstappen dan Sergio Perez mampu fisi ditempat pertama dan kedua.

Sementara Christian Horner mengatakan Sergio Perez tak menyadari masalah di bodi mobilnya. Hal tersebut pun membuat Checo -sapaan Sergio Perez- mengali downforce dan membuatnya kesulitan untuk bisa bersaing mendapatkan posisi tiga besar.

Max Verstappen

“Dia mungkin tidak menyadarinya, tapi Checo mengalami kerusakan di bagian bawah bodi mobil saat menyalip Fernando Alonso, yang menyebabkan banyak downforce," kata Christian Horner dikutip dari Speedweek, Senin (25/3/2024).

Christian Horner juga mengatakan Max Verstappen sudah mengalami masalah di pengereman sejak awal. Akibat terus memaksakan balapan, ia mengatakan pengereman di mobil Max Verstappen menjadi terbakar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement