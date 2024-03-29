Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Rian Ardianto Tak Bisa Rayakan Idul Fitri Bersama Keluarga karena Ikut Badminton Asia Championships 2024: Ini Tugas Negara

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |12:32 WIB
Reaksi Rian Ardianto Tak Bisa Rayakan Idul Fitri Bersama Keluarga karena Ikut Badminton Asia Championships 2024: Ini Tugas Negara
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, bereaksi soal kondisinya yang tak bisa rayakan Idul Fitri bersama keluarga karena harus mentas di ajang Badminton Asia Championships (BAC) atau Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024. Rian mengatakan hal ini harus dilalui karena merupakan tugas negara.

Sebagaimana diketahui, hari raya Idul Fitri tahun ini diperkirakan jatuh pada 10 April 2024. Tanggal tersebut bersamaan dengan ajang BAC 2024 yang akan digelar di Ningbo, China, pada 9-14 April 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Rian Ardianto pun tentu tidak bisa menghindari tugas di BAC 2024 karena ini merupakan turnamen penting. Selain memiliki poin setara BWF World Tour Super 1000, BAC 2024 juga menjadi ajang penutup dari kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Rian pun sejujurnya juga mengalami dilema dengan jadwal bersamaan antara BAC 2024 dan hari raya Idul Fitri. Secara manusiawi, pemain kelahiran Bantul itu ingin berkumpul bersama keluarga di hari raya umat Islam tersebut.

"Ya, pasti itu salah satu dilema juga ya, pasti ya pengen juga apalagi puasa dan lebaran tuh masih pengennya di rumah bareng sama keluarga," kata Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement