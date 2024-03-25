Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara di Swiss Open 2024, Ribka Sugiarto Ungkap Kunci Menangi Final Lawan Wakil Taiwan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |10:18 WIB
Juara di Swiss Open 2024, Ribka Sugiarto Ungkap Kunci Menangi Final Lawan Wakil Taiwan
Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berfoto bersama usai juara Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil menjadi juara Swiss Open 2024. Usai pertandingan, pasangan itu mengungkap kunci kemenangan atas Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching.

Lanny/Ribka mengunci gelar juara di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Ganda putri ranking 32 dunia itu berhasil memenangkan pertarungan tiga gim melawan Hsu/Lin dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Ini merupakan pertama kalinya Lanny/Ribka mendapatkan gelar juara di turnamen berlevel Super 300. Ribka mengatakan sangat senang bisa berkesempatan mendapatkan gelar pertama pada tahun ini.

“Alhamdullilah akhirnya bisa juara di Super 300, rasanya bangga dan senang pastinya,” kata Ribka dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (25/3/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan kunci kemenangan dalam pertandingan tersebut. Ia mengatakan, perubahan strategi saat menyerang dan bertahan menjadi formula ampuh untuk meraih kemenangan.

“Tadi di gim pertama masih belum enak mainnya, saya banyak mati sendiri dan tidak sabar dalam mengikuti pola permainan lawan,” ungkap Ribka.

Halaman:
1 2
