Melihat Pedro Acosta bak Gabungan Jelmaan Marc Marquez dan Valentino Rossi

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, melihat pembalap Tim GasGas Tech3, Pedro Acosta bak gabungan jelmaan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Pernat tahu betul sepak terjang Rossi di MotoGP karena dulunya merupakan manajer dari The Doctor –julukan Rossi.

Nama Pedro Acosta saat ini tengah sering dibicarakan oleh para penikmat MotoGP. Pasalnya satu-satunya rookie di MotoGP 2024 itu tengah tampil luar biasa di dua seri awal musim ini.

Pada balapan pembuka di MotoGP Qatar 2024, Acosta sempat bersaing mengejar posisi tiga besar. Namun, ia gagal finis podium karena faktor bannya yang sudah habis sehingga mau tak mau pembalap debutan itu harus puas mengakhiri balapan di peringkat kesembilan.

Lalu pada seri kedua, yakni di MotoGP Portugal 2024, Acosta lagi-lagi tampil luar biasa dengan barisan depan. Ia pun finis di peringkat ketiga dan merebut podium pertamanya di kelas MotoGP.

Melihat itu semua, Pernat yang kini merupakan Manajer Enea Bastianini (Ducati Lenovo) mengaku terpukau akan kehebatan Acosta. Menurut Pernat, ia bahkan melihat pembalap berusia 19 tahun itu seperti gabungan Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Gabungan yang dimaksud Pernat adalah ia melihat Acosta seperti ditakdirkan mengikuti jejak Rossi dan Marquez yang mampu langsung bersinar di MotoGP pada awal debutnya.