HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Sayangkan Kecelakaan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |00:05 WIB
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat insiden di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)
PORTIMAO – Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, menyayangkan kecelakaan yang melibatkan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024. Pasalnya, kedua pembalap harus kehilangan poin penting di awal musim ini.

Pada balapan utama MotoGP Portugal 2024, Marquez dan Bagnaia terlibat kecelakaan. Mereka berdua terjatuh ketika bersaing di Tikungan 2.

Hal itu bermula ketika The Baby Alien -julukan Marc- berhasil menyalip Bagnaia di Tikungan 1 dan naik ke posisi empat. Kemudian, sang juara bertahan langsung mencoba kembali merebut tempatnya lagi dengan masuk dari bagian dalam tikungan yang akhirnya justru membuat Marc menabraknya dari arah luar.

Insiden itu pun membuat Pecco -sapaan Bagnaia- gagal menyelesaikan balapan. Sedangkan Marquez, masih mampu melanjutkan balapan dan melewati garis finis di posisi 17.

Dall’Igna pun menyayangkan insiden tersebut. Sebab, Marquez dan Bagnaia memulai musim dengan baik dan kini mereka kehilangan poin penting yang seharusnya mereka dapatkan.

“Sangat disesalkan insiden yang melibatkan Pecco dan Marc. Karena itu menghilangkan peluang keduanya untuk mencetak poin penting untuk klasemen kejuaraan, dalam balapan yang kompleks di mana mereka tidak mampu bersaing untuk meraih kemenangan,” kata Dall’Igna dilansir dari Crash.

