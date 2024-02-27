Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Muda Kesayangan Singapura yang Dulunya Pernah Dibuang Malaysia

KISAH Loh Kean Yew menarik untuk diulas. Pasalnya, pebulutangkis kesayangan Singapura ini dulunya pernah dibuang oleh Malaysia.

Seperti diketahui, Loh Kean Yew adalah pebulutangkis andalan Singapura yang bermain di sektor tunggal putra. Namun faktanya dia adalah pemuda asli Malaysia yang lahir di Penang, 26 Juni 1997.

Sejak kecil, Loh memang bertekad untuk menjadi seorang pebulutangkis kelas dunia. Sayangnya, bakat luar biasa Loh tidak diambil oleh federasi bulutangkis Malaysia (BAM). Hingga pada akhirnya, bakatnya justru dilirik oleh negeri tetangga, Singapura.

Pada 2010, Loh Kean Yew datang ke Singapura dengan beasiswa Singapore Sports School. Ini menjadi awal kecintaan Loh pada negeri Singa. Ia hijrah ke Singapura untuk mengikuti jejak sang kakak, Loh Kean Hean yang lebih dulu hijrah.

Siapa sangka, di tempat barunya, bakat Loh Kean Yew semakin terasah. Ia pun perlahan menunjukan kemampuannya di kancah dunia dengan menjadi seorang tunggal putra muda yang berbahaya.

Sederet prestasi pun sukses ia raih seperti Singapore International, Malaysia International, Mongolia International, Thailand Masters, hingga Hylo Open. Puncaknya, ia sukses menjuarai BWF World Championship 2021 lalu.

Di ajang itu, Loh Kean Yew sukses mengandaskan tunggal putra India, Srikanth Kidambi dalam dua game langsung dengan skor 21-15 dan 22-20.