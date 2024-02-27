Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Muda Kesayangan Singapura yang Dulunya Pernah Dibuang Malaysia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:01 WIB
Kisah Loh Kean Yew, Pebulutangkis Muda Kesayangan Singapura yang Dulunya Pernah Dibuang Malaysia
Tunggal putra asal Singapura, Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)
A
A
A

KISAH Loh Kean Yew menarik untuk diulas. Pasalnya, pebulutangkis kesayangan Singapura ini dulunya pernah dibuang oleh Malaysia.

Seperti diketahui, Loh Kean Yew adalah pebulutangkis andalan Singapura yang bermain di sektor tunggal putra. Namun faktanya dia adalah pemuda asli Malaysia yang lahir di Penang, 26 Juni 1997.

Sejak kecil, Loh memang bertekad untuk menjadi seorang pebulutangkis kelas dunia. Sayangnya, bakat luar biasa Loh tidak diambil oleh federasi bulutangkis Malaysia (BAM). Hingga pada akhirnya, bakatnya justru dilirik oleh negeri tetangga, Singapura.

Pada 2010, Loh Kean Yew datang ke Singapura dengan beasiswa Singapore Sports School. Ini menjadi awal kecintaan Loh pada negeri Singa. Ia hijrah ke Singapura untuk mengikuti jejak sang kakak, Loh Kean Hean yang lebih dulu hijrah.

Siapa sangka, di tempat barunya, bakat Loh Kean Yew semakin terasah. Ia pun perlahan menunjukan kemampuannya di kancah dunia dengan menjadi seorang tunggal putra muda yang berbahaya.

Loh Kean Yew

Sederet prestasi pun sukses ia raih seperti Singapore International, Malaysia International, Mongolia International, Thailand Masters, hingga Hylo Open. Puncaknya, ia sukses menjuarai BWF World Championship 2021 lalu.

Di ajang itu, Loh Kean Yew sukses mengandaskan tunggal putra India, Srikanth Kidambi dalam dua game langsung dengan skor 21-15 dan 22-20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement