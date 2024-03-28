Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Spain Masters 2024: Hajar Wakil Taiwan, Komang Ayu ke Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |21:03 WIB
Hasil Spain Masters 2024: Hajar Wakil Taiwan, Komang Ayu ke Perempatfinal
Komang Ayu melaju ke perempatfinal Spain Masters 2024 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

MADRID - Komang Ayu Cahya Dewi melaju ke perempatfinal Spain Masters 2024. Komang sukses mengalahkan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam waktu 33 menit.

Atas hasil tersebut, Komang melaju ke babak perempatfinal turnamen level Super 300 itu. Di babak selanjutnya, dia akan berhadapan dengan wakil Thailand, Pornpicha Choeikeewong.

Mentas di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol, Kamis (28/3/2024) malam WIB, Komang memulai laga dengan apik dan unggul 4-0 terlebih dahulu. Setelah itu, Shuo Yun berusaha mengejar, tetapi Komang mampu terus unggul hingga skor 7-3.

Keunggulan itu ternyata tak mampu dipertahankan Komang dan Shuo Yun mengejar hingga skor menjadi 7-7. Tak ingin keadaan berbalik, Komang pun bangkit dan kembali memegang kendali dengan unggul 11-7 saat interval.

Selepas rehat, pebulutangkis 21 tahun itu sukses menjaga keunggulannya hingga skor 14-7. Komang pun terus tampil dominan dan mampu meninggalkan lawannya hingga skor 18-9.

Keunggulan jauh itu tak mampu dikejar Shuo Yun yang kesulitan merebut poin dari wakil Indonesia. Gim pertama pun menjadi milik Komang dengan kemenangan 21-11.

Halaman:
1 2
