Hasil Spain Masters 2024: Kalahkan Pasangan Skotlandia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas ke Perempat Final

MADRID – Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari melaju ke perempat final Spain Masters 2024. Rinov/Pitha meraih kemenangan atas pasangan Skotlandia, Adam Hall/Julie Macpherson dua game langsung dengan 21-17 dan 21-11.

Rinov/Pitha memulai laga dengan baik pada duel yang berlangsung di Centro Deportivo Municipal Gallur, Kamis (28/3/2024) sore WIB. Dengan nyaman, pasangan ranking 17 dunia itu mencuri poin dari Hall/Macpherson hingga unggul 7-3.

Pasangan Skotandia itu dibuat tak berdaya oleh Rinov/Pitha. Alhasil, RInov/Pitha berhasil unggul di interval gim pertama dengan skor telak 11-6 atas Hall/Macpherson.

Usai interval, Rinov/Pitha masih terus mendominasi jalannya pertandingan. Kendati Hall/Macpherson mampy mencuri poin, tapi Rinov/Pitha terus memperlebar keunggulannya menjadi 17-13.

Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sukses mempertahankan keunggulannya. Alhasil, Rinov/Pitha menutup gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-17 atas Hall/Macpherson.

Pada gim kedua, Rinov/Pitha kembali memulainya dengan sangat baik. Mereka bahkan berhasil meraih keunggulan telak 7-0 atas Hall/Macpherson.