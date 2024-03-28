Bos Ducati Tegaskan Masalah Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Sudah Selesai

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terlibat insiden yang membuat keduanya gagal finis di MotoGP Portugal 2024 (Foto: MotoGP)

BOS Ducati Lenovo, Davide Tardozzi menegaskan masalah antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez telah selesai. Tardozzi mengatakan insiden tersebut adalah murni sebagai kecelakaan dalam balapan.

Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez sempat bersenggolan di MotoGP Portugal 2024, Senin (25/3/2024) lalu. Insiden ini bermula dari kedua pembalap yang memperebutkan peringkat keempat di Portimao.

Namun, Bagnaia tiba-tiba menyenggol Marquez pada tikungan kelima lap ke-23. Alhasil, kedua pembalap terjatuh keluar lintasan balap. Marquez pun harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-16, sedangkan Bagnaia dianggap gagal finis.

Selepas insiden itu, banyak pihak yang menuding Bagnaia atau Marquez bersalah. Namun, Tardozzi menegaskan bahwa insiden senggolan itu murni sebagai kecelakaan. Dia juga menyatakan kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

BACA JUGA: Jorge Lorenzo Yakin Senggolan Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 Sebetulnya Bisa Dihindari

“Tidak diragukan lagi itu adalah insiden balapan,” kata Tardozzi dikutip dari Motosan, Kamis (28/3/2024).

“Jelas bahwa dalam situasi tertentu akan lebih baik untuk bersikap lebih tenang, tetapi kedua pembalap sudah menjelaskannya sendiri jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang terselesaikan dan (sudah) ditutup dengan jabat tangan,” sambungnya.