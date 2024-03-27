Sabet Podium Juara, Jorge Martin Sempat Ragu dengan Kecepatannya di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO - Jorge Martin (Pramac Ducati) terang-terangan mengatakan dirinya sempat ragu dengan kecepatannya di MotoGP Portugal 2024. Meski demikian, pembalap berjuluk The Martinator itu bisa menjawab keraguan tersebut dengan menyabet podium juara.

Berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (24/3/2024) malam WIB, Jorge Martin tampil luar biasa sepanjang balapan berlangsung. Rider asal Spanyol itu langsung merangsek ke posisi terdepan dan berhasil menjaga jarak dengan lawan-lawannya hingga mencapai garis finis.

Usai balapan, Martin mengaku sempat tak telalu yakin bisa mencapai garis finis di posisi terdepan. Sebab, ia merasa sering kesulitan tampil pada balapan utama meski selalu bersaing di sesi sprint race.

“Saya sedikit ragu, karena akhir-akhir ini saya sangat cepat di hari Sabtu, tapi di hari Minggu, saya belum pernah menang lagi sejak Thailand. Tapi menurut saya itu adalah kemenangan yang sangat matang di trek di mana saya hampir kehilangan segalanya,” ujar Martin dilansir dari Motosan.

Lebih lanjut, Jorge Martin juga mengungkapkan strateginya untuk meraih kemenangan. Runner Up MotoGP 2024 itu mengatakan, dia hanya berupaya keras untuk mempertahankan jarak dari Bastianini dan Vinales hingga akhir balapan.