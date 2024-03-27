Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Total di MotoGP Portugal 2024, Alex Marquez: Mari Bekerja Lebih Keras Lagi!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |02:03 WIB
Gagal Total di MotoGP Portugal 2024, Alex Marquez: Mari Bekerja Lebih Keras Lagi!
Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, kecewa karena gagal menyelesaikan balapan MotoGP Portugal 2024. Ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar bisa meraih hasil yang memuaskan.

Ya, Alex bisa dikatakan gagal total dalam balapan yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu 24 Maret 2024 lalu. Pasalnya Alex gagal menyelesaikan balapan utama MotoGP Portugal 2024 karena terjatuh di Tikungan 5.

Nahasnya insiden itu terjadi pada lap-lap awal setelah Alex melakukan start dari posisi 12. Rider asal Spanyol itu pun menilai kecelakaan yang menimpanya terjadi karena persiapan yang dilakukannya kurang matang.

Alex pun mengaku telah memetik banyak pelajaran berharga selama mentas di seri Portugal. Ia hanya bisa berharap kesalahan yang ia buat di MotoGP Portugal 2024 tak terulang lagi di masa depan.

Alex Marquez (Gresini Racing)

“Seperti yang saya katakan kemarin, kualifikasinya rumit. Hari ini, setidaknya saya bisa memulihkan sensasi saat pemanasan dan merasa lebih baik,” ucap Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Rabu (27/3/2024).

“Saya melakukan start yang baik pada lap pertama, namun saya segera membuat kesalahan di tikungan 5. Mungkin, pada titik ini, bagian tersulitnya belum semuanya dipersiapkan dari kiri dan ini merupakan tikungan yang sangat rumit,” tambahnya.

Halaman:
1 2
