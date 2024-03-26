Update Ranking Race to Olympic 2024 Wakil Indonesia Kelar Swiss Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Berpeluang Lolos ke Paris

RANKING race to Olympic 2024 telah diperbarui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Selasa (26/3/2024). Dalam rilisan terbaru berdasarkan hasil Swiss Open 2024 tersebut, terlihat ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kini memiliki kans besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Untuk diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Paris 2024 masing-masing berjumlah 38 pemain. Sedangkan total peserta ganda putra, putri dan campuran masing-masing berjumlah 16 pasangan.

Namun, setiap negara maksimal hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke turnamen empat tahunan tersebut. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar race to Olympic agar bisa mengirim keduanya. Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil keluar sebagai runner-up Swiss Open 2024. Hasil tersebut membuat mereka kini mengoleksi total 72.179 poin dan duduk di peringkat sembilan.

Bagas/Fikri terus menempel ketat pasangan China, Liu Yu Cheen/Ou Xuan Yi di atasnya yang mengoleksi total 74.458 poin. Peluang Bagas/Fikri untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia yang berlangsung 9-14 April 2024 mendatang akan menjadi penentuan.

Bagas/Fikri dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika berhasil merebut gelar juara Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 nanti. Sementara untuk menambah poin dan setidaknya bisa mengungguli Ou/Liu, Bagas/Fikri minimal lolos hingga semifinal, itu pun tetap bergantung pada hasil Ou/Liu dengan tidak lolos ke semifinal.