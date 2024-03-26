Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking Race to Olympic 2024 Wakil Indonesia Kelar Swiss Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Berpeluang Lolos ke Paris

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:00 WIB
Update Ranking Race to Olympic 2024 Wakil Indonesia Kelar Swiss Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Berpeluang Lolos ke Paris
Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhamamad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

RANKING race to Olympic 2024 telah diperbarui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pada Selasa (26/3/2024). Dalam rilisan terbaru berdasarkan hasil Swiss Open 2024 tersebut, terlihat ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kini memiliki kans besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Untuk diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Paris 2024 masing-masing berjumlah 38 pemain. Sedangkan total peserta ganda putra, putri dan campuran masing-masing berjumlah 16 pasangan.

Namun, setiap negara maksimal hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke turnamen empat tahunan tersebut. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar race to Olympic agar bisa mengirim keduanya. Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil keluar sebagai runner-up Swiss Open 2024. Hasil tersebut membuat mereka kini mengoleksi total 72.179 poin dan duduk di peringkat sembilan.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Bagas/Fikri terus menempel ketat pasangan China, Liu Yu Cheen/Ou Xuan Yi di atasnya yang mengoleksi total 74.458 poin. Peluang Bagas/Fikri untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 juga masih terbuka dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia yang berlangsung 9-14 April 2024 mendatang akan menjadi penentuan.

Bagas/Fikri dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika berhasil merebut gelar juara Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 nanti. Sementara untuk menambah poin dan setidaknya bisa mengungguli Ou/Liu, Bagas/Fikri minimal lolos hingga semifinal, itu pun tetap bergantung pada hasil Ou/Liu dengan tidak lolos ke semifinal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement