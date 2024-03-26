Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pasang Badan untuk Marc Marquez soal Senggolan di MotoGP Portugal 2024, Aleix Espargaro: Francesco Bagnaia Kelewat Agresif!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |05:55 WIB
Pasang Badan untuk Marc Marquez soal Senggolan di MotoGP Portugal 2024, Aleix Espargaro: Francesco Bagnaia Kelewat Agresif!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
PEMBALAP Aprilia Racing, Aleix Espargaro, pasang badan untuk Marc Marquez soal insiden senggolan yang dialaminya dengan Francesco Bagnaia dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024. Menurutnya, insiden itu terjadi karena murni kesalahan Bagnaia yang kelewat agresif terhadap Marquez.

Ya, sebuah insiden mewarnai balapan utama MotoGP Portugal 2024 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Kala balapan tinggal menyisakan 3 lap lagi, Bagnaia malah menyenggol motor Marquez saat melintas di tikungan hingga keduanya terjatuh.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia senggolan

Buntut dari insiden itu, Bagnaia tak dapat melanjutkan balapan. Sementara Marquez, dia sempat mencoba berjuang kembali hingga finis di urutan ke-16.

Kejadian ini sontak jadi sorotan besar. Aleix Espargaro sendiri turut menyalahkan Bagnaia sebagai biang keladi dalam insiden ini.

Sebab, respons Bagnaia dinilai terlalu agresif usai disalip Marquez dalam perebutan posisi kelima. Menurut Aleix, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- seharusnya memberi ruang kepada Marquez.

Halaman:
1 2
