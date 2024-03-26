Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Terpukau dengan Performa Jorge Martin di MotoGP Portugal 2024: Mustahil untuk Menyalipnya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |00:00 WIB
Enea Bastianini Terpukau dengan Performa Jorge Martin di MotoGP Portugal 2024: Mustahil untuk Menyalipnya!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini. (Foto: Reuters)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengaku hanya menargetkan peringkat kedua saat balapan MotoGP Portugal 2024 tengah berjalan. Sebab Bastianini melihat mustahil mengejar Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menurutnya tampil sangat luar biasa di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal tersebut.

Seperti yang diketahui, MotoGP Portugal 2024 telah berakhir pada Minggu 24 Maret 2024 kemarin dan Bastianini sukses merebut runner-up alias finis di peringkat kedua. Bastianini hanya tertinggal 0,882 detik dari Martin yang mampu memenangkan seri kedua dari MotoGP 2024 tersebut.

Keberhasilan Bastianini finis di posisi kedua pun tak terlepas berkat kecelakaan yang dialami Maverick Vinales (Aprilia Racing). Sebab hampir di sepanjang balapan Bastianini sejatinya berusaha keras merebut posisi kedua dari Vinales.

Karena tertahan gara-gara duelnya dengan Vinales untuk posisi kedua, Bastianini pun mengaku sudah tahu takkan mungkin bisa mengejar Martin yang sedang memimpin balapan. Apalagi ia merasa Martin memang tengah dalam performa terbaiknya sehingga mustahil untuk dikejar.

Enea Bastianini

“Jorge berada di puncak (performanya) dan saya berada di belakang Maverick sehingga sulit bagi saya memikirkan kemenangan hari ini,” ujar Bastianini, melansir dari Crash, Selasa (26/3/2024).

“Target saya adalah bertarung dengan Maverick di lap terakhir, sehingga kemenangan hari ini (di MotoGP Portugal 2024) menurut saya mustahil. Menurut saya jika saja saya berada di posisi kedua (di pertengahan balapan), mungkin kondisinya akan sedikit berbeda,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement