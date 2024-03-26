Enea Bastianini Terpukau dengan Performa Jorge Martin di MotoGP Portugal 2024: Mustahil untuk Menyalipnya!

PORTIMAO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengaku hanya menargetkan peringkat kedua saat balapan MotoGP Portugal 2024 tengah berjalan. Sebab Bastianini melihat mustahil mengejar Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menurutnya tampil sangat luar biasa di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal tersebut.

Seperti yang diketahui, MotoGP Portugal 2024 telah berakhir pada Minggu 24 Maret 2024 kemarin dan Bastianini sukses merebut runner-up alias finis di peringkat kedua. Bastianini hanya tertinggal 0,882 detik dari Martin yang mampu memenangkan seri kedua dari MotoGP 2024 tersebut.

Keberhasilan Bastianini finis di posisi kedua pun tak terlepas berkat kecelakaan yang dialami Maverick Vinales (Aprilia Racing). Sebab hampir di sepanjang balapan Bastianini sejatinya berusaha keras merebut posisi kedua dari Vinales.

Karena tertahan gara-gara duelnya dengan Vinales untuk posisi kedua, Bastianini pun mengaku sudah tahu takkan mungkin bisa mengejar Martin yang sedang memimpin balapan. Apalagi ia merasa Martin memang tengah dalam performa terbaiknya sehingga mustahil untuk dikejar.

“Jorge berada di puncak (performanya) dan saya berada di belakang Maverick sehingga sulit bagi saya memikirkan kemenangan hari ini,” ujar Bastianini, melansir dari Crash, Selasa (26/3/2024).

“Target saya adalah bertarung dengan Maverick di lap terakhir, sehingga kemenangan hari ini (di MotoGP Portugal 2024) menurut saya mustahil. Menurut saya jika saja saya berada di posisi kedua (di pertengahan balapan), mungkin kondisinya akan sedikit berbeda,” tambahnya.