Lanny Tria Persembahkan Titel Juara Swiss Open 2024 untuk Almarhum Papa

BASEL - Lanny Tria Mayasari mempersembahkan titel juara Swiss Open 2024 Super 300 untuk almarhum papanya. Sebab, melihat anaknya menjadi juara sudah menjadi keinginan sebelum berpulang.

Bersama Ribka Sugiarto, Lanny mengunci gelar juara di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Ganda putri ranking 32 dunia itu berhasil memenangkan pertarungan tiga gim melawan Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.

Ini merupakan pertama kalinya Lanny/Ribka mendapatkan gelar juara di turnamen berlevel Super 300. Tak ayal, keduanya mengatakan sangat senang bisa meraih gelar Swiss Open 2024.

Lanny mengatakan akan mendedikasikan gelar ini untuk almarhum Ayahnya. Namun, pebulu tangkis kelahiran Sleman, Yogyakarta itu mengatakan tidak mau berpuas diri dengan pencapaian ini.

“Gelar juara ini saya ingin persembahkan untuk almarhum Papa saya karena dia ingin sekali melihat saya bisa juara,” kata Lanny dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (25/3/2024).

“Ke depan saya ingin juara di level yang lebih tinggi,” sambungnya.