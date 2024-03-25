Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lanny Tria Persembahkan Titel Juara Swiss Open 2024 untuk Almarhum Papa

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |12:13 WIB
Lanny Tria Persembahkan Titel Juara Swiss Open 2024 untuk Almarhum Papa
Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil juara Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Lanny Tria Mayasari mempersembahkan titel juara Swiss Open 2024 Super 300 untuk almarhum papanya. Sebab, melihat anaknya menjadi juara sudah menjadi keinginan sebelum berpulang.

Bersama Ribka Sugiarto, Lanny mengunci gelar juara di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Ganda putri ranking 32 dunia itu berhasil memenangkan pertarungan tiga gim melawan Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-8.

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berfoto bersama Eng Hian usai juara Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)

Ini merupakan pertama kalinya Lanny/Ribka mendapatkan gelar juara di turnamen berlevel Super 300. Tak ayal, keduanya mengatakan sangat senang bisa meraih gelar Swiss Open 2024.

Lanny mengatakan akan mendedikasikan gelar ini untuk almarhum Ayahnya. Namun, pebulu tangkis kelahiran Sleman, Yogyakarta itu mengatakan tidak mau berpuas diri dengan pencapaian ini.

“Gelar juara ini saya ingin persembahkan untuk almarhum Papa saya karena dia ingin sekali melihat saya bisa juara,” kata Lanny dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (25/3/2024).

“Ke depan saya ingin juara di level yang lebih tinggi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement