HOME SPORTS NETTING

Reaksi Ricky Subagja soal Hasil Undian Piala Thomas dan Uber 2024: Kekuatan Tim Peserta Semuanya Merata!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |00:01 WIB
Reaksi Ricky Subagja soal Hasil Undian Piala Thomas dan Uber 2024: Kekuatan Tim Peserta Semuanya Merata!
Drawing Piala Thomas dan Uber 2024 sudah digelar. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI, Ricky Subagja, soroti hasil undian Piala Thomas dan Uber 2024. Dia mengatakan bahwa peta kekuatan pada masing-masing grup relatif merata.

Pada undian Piala Thomas, tim putra Indonesia tergabung dalam Grup C bersama India, Thailand, dan Inggris. Sementara pada undian Piala Uber, tim putri Indonesia akan bersaing di Grup C bersama Jepang, Hong Kong, dan Uganda.

Tim Putra Bulu Tangkis Indonesia

Menyoal hasil undian tersebut, Ricky mengingatkan kepada tim bulu tangkis Indonesia untuk tidak anggap remeh. Sebab, dia menilai peta kekuatan masing-masing tim peserta saat ini sudah merata.

“Melihat hasil undian, memang hasilnya seperti itu. Kita tidak bisa menghindar. Karena peta kekuatan saat ini, baik di Thomas maupun Uber semuanya merata. Kita tidak bisa memilih lawan yang enteng sekarang,” kata Ricky, dikutip dari rilis PBSI, dikutip Senin (25/3/2024).

Ricky optimistis tim putra dan putri Indonesia bisa lolos dari fase grup. Dia hanya mengingatkan, para pemain harus benar-benar dalam kondisi yang prima dan tampil spartan selama gelaran bergengsi tersebut.

“Di perebutan Piala Thomas, peta kekuatannya memang seru. Kekuatan empat tim juga merata. Meski begitu dari hitungan head to head dari lima nomor, saya kira Indonesia tetap memiliki keunggulan. Untuk menang, saya kira strateginya kita harus ambil dua tunggal dan satu ganda,” ujar Ricky.

“Untuk Piala Uber juga ketat. Indonesia tetap punya peluang untuk lolos dari persaingan grup. Meski di sana ada Jepang, saya kira kita bisa mengatasi dua lawan yang lain seperti Hong Kong dan Uganda,” lanjutnya.

