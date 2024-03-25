Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Gagal Finis di F1 GP Australia 2024 karena Mobil Bermasalah, Bos Red Bull Lega Masih Tetap Puncaki Klasemen

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |03:01 WIB
Max Verstappen Gagal Finis di F1 GP Australia 2024 karena Mobil Bermasalah, Bos Red Bull Lega Masih Tetap Puncaki Klasemen
Max Verstappen kala mentas di F1. (Foto: Reuters)
BOS Red Bull Racing, Christian Horner, mengomentari kegagalan pembalapnya, Max Verstappen, untuk menyelesaikan balapan di F1 GP Australia 2024. Meski Verstappen gagal finis, Horner tetap lega karena sang pembalap masih tetap bertengger di puncak klasemen.

Ya, Verstappen harus mendapat hasil memilukan dalam balapan F1 GP Australia 2024. Race itu digelar di Melbourne Grand Prix Circuit, Australia, pada Minggu 24 Maret 2024 siang WIB.

Max Verstappen

Verstappen sejatinya punya modal apik untuk meraih hasil manis dalam balapan itu. Sebab, juara F1 2023 itu memulai balapan dari pole position.

Sayangnya, Verstappen harus kehilangan keunggulannya pada lap kedua. Pasalnya, mobilnya terlihat mengalami masalah hingga asap mulai mengepul dari bagian belakang kendaraannya.

Verstappen pun harus merelakan balapannya berakhir cepat karena kembali ke pit. Ini menjadi gagal finis pertamanya dalam dua tahun terakhir.

Halaman:
1 2
