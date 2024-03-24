Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lawan Wakil Taiwan di Final Swiss Open 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Bakal Main Lepas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |14:43 WIB
Lawan Wakil Taiwan di Final Swiss Open 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Bakal Main Lepas
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
BASEL – Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto tak ingin bermain dalam tekanan di final Swiss Open 2024. Sebab itu, Lanny/Ribka akan bermain lepas alias nothing to lose saat menghadapi wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching di final yang berlangsung pada Minggu (24/3/2024) tersebut.

Lanny/Ribka secara mengejutkan berhasil menembus partai final pada turnamen berlevel Super 300 tersebut. Mereka memastikan tiket final usai kalahkan rekan senegaranya Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dalam tiga gim dengan skor 13-21, 21-10, dan 23-21.

Ribka pun mengungkapkan kunci kemenangannya atas Apri/Fadia. Dijelaskan kalau diirinya bersama Lanny sudah mengetahui permainan dari kompatriotnya itu sehingga hanya perlu mengantisipasi kekuatan Apri/Fadia.

“Alhamdullilah bisa menerapkan pola permainan yang saya dan Lanny sudah diskusikan dari awal,” kata Ribka dalam rilis PBSI, dikutip Minggu (24/3/2024).

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

“Mungkin karena dua-duanya sudah tahu satu sama lain jadi kami tidak terburu-buru menyerang dan lebih mengantisipasi bola-bola drivenya mereka,” sambungnya.

