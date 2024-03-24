Ambisi Gregoria Melawan Wakil Spanyol Carolina Marin di Partai Final Swiss Open 2024, Saksikan Aksinya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews

BASEL - Turnamen BWF Super 300 Swiss Open 2024, memasuki babak final. Tiga wakil Indonesia , termasuk Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melaju dan kembali bertanding hari ini demi merebut poin tertinggi pada turnamen bergengsi tersebut di ST. Jakobshalle, Basel, Swiss.

Pada babak Semifinal kemarin, Gregoria tampil impresif usai mengalahkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara dengan skor akhir 21:15-21-17. Ketegangan permainan telah terjadi sejak gim pertama, kedua tim bergantian unggul, saling menyalip, dan skor pun terjadi. Gregoria banyak memanfaatkan momentum untuk menciptakan poin.

Hari ini, Gregoria akan berhadapan dengan Wakil spanyol, Carolina Marin yang merupakan mantan Juara bulutangkis nomor satu dunia dalam tiga periode sekaligus. Carolina Marin juga merupakan juara All England Pekan Lalu.

Sementara di wakil ganda putra Bagas/ Fikri melaju ke babak final setelah mengalahkan kompatriotnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dengan skor akhir 21-19, 21-15. Dan hari ini, mereka akan melawan wakil dari Inggris Ben Lane/Sean Vendy.

Di wakil ganda putri, Lanny /Ribka juga berhasil melaju ke babak final usai menang atas rekan satu negaranya, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melalui rubber game dengan skor akhir 13-21, 21-10, 23-21.