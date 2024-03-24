Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Portugal 2024: Marc Marquez Memble di Posisi Buncit, Jorge Martin Menggila!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:18 WIB
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Portugal 2024: Marc Marquez Memble di Posisi Buncit, Jorge Martin Menggila!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
HASIL sesi pemanasan MotoGP Portugal 2024 sudah diketahui. Bintang MotoGP, Marc Marquez, sendiri tampil memble hingga hanya menempati posisi buncit alias terbelakang. Sementara itu, pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, menggila hingga keluar sebagai yang tercepat.

Ya, sesi pemanasan atau warm up MotoGP Portugal 2024 sudah rampung digelar. Sesi itu berlangsung di Autodromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu (24/3/2024) sore WIB.

Marc Marquez

Dalam sesi pemanasan itu, Martin tampil gemilang pada akhir-akhir. Pembalap asal Spanyol itu akhirnya berhasil menyelesaikan sesi pemanasan sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 39,093 detik.

Sementara itu, Enea Bastianini (Ducati Lenovo) dan Jack Miller (Red Bull KTM) mengekor di belakangnya. Bastianini berselisih 0,349 detik dari Martin. Sedangkan Miller, dia tertinggal 0,393 detik dari Martinator -julukan Jorge Martin.

Juara MotoGP dua musim terakhir, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), sendiri berada di urutan ke-11 dalam sesi pemanasan ini. Dia hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 39,644 detik.

