Hasil Swiss Open 2024: Kalah dari Ganda Inggris, Sabar/Reza Gagal ke Final

BASEL - Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani gagal melaju ke final Swiss Open 2024. Sabar/Reza kalah dari ganda asal Inggris, Ben Lane/Sean Vendy usai bermain tiga game, 22-20, 8-21, dan 15-21.

Bermain di St. Jakobshalle, Sabtu (23/3/2024) malam WIB. Sabar/Reza berhasil memimpin 3-1 atas Lane/Vendy pada awal gim pertama. Meski unggulan kedelapan Inggris itu terus berusaha menyamakan keadaan, tetapi Sabar/Reza semakin menjauh untuk memimpin 7-5.

Bahkan, Sabar/Reza sukses unggul 11-9 atas lawannya di interval gim pertama. Kendati demikian, Sabar/Reza gagal mempertahankan keunggulan selepas interval dan harus tertinggal 14-17.

Meski sempat tertinggal 18-20, tetapi Sabar/Reza mampu membalikan keadaan untuk bisa mengamankan kemenangan di gim pertama. Sabar/Reza sukses mengalahkan Lane/Vendy dengan skor 22-20.

Sementara pada awal gim kedua, Sabar/Reza harus tertinggal terlebih dahulu dari lawannya dengan skor 1-3. Sabar/Reza dalam kondisi sulit, setelah tertinggal 2-11 dari Lane/Vendy di interval gim kedua.

Usaha Sabar/Reza untuk mendapatkan kemenangan di gim kedua pun harus sirna, setelah lawannya mampu menunjukkan performa apik. Alhasil, Sabar/Reza menutup gim kedua dengan kekalahan 8-21.