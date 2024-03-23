Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Kalahkan Apriyani/Fadia, Lanny/Ribka Tembus ke Final!

BASEL - Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil melaju ke final Swiss Open 2024 Super 300. Mereka menaklukkan sesama wakil Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, di babak semifinal Swiss Open 2024 lewat tiga gim 13-21, 21-10, dan 23-21.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (23/3/2024) malam WIB, Apri/Fadia memulai gim pertama dengan meyakinkan, setelah berhasil memimpin 5-3 atas Lanny/Ribka pada awal pertandingan. Meski lawannya terus memberikan perlawan, Apri/Fadia sukses menjauhkan keunggulan menjadi 11-8 atas Lanny/Ribka di interval gim pertama.

Selepas interval, unggulan pertama asal Indonesia itu pun semakin menjauhkan angka untuk memimpin 19-13. Sementara Lanny/Ribka tak bisa mengejar ketertinggalan, sehingga Apri/Fadia sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Namun Apri/Fadia menunjukkan performa berbeda pada awal gim kedua, sehingga tertinggal 1-3. Lanny/Ribka terus menjauhkan keunggulan, sehingga Apri/Fadia harus tertinggal 2-6.

Pasangan ganda putri ranking sembilan BWF itu pun semakin kesulitan untuk memangkas jarak, setelah tertinggal 4-11 di interval gim kedua. Selepas interval, Apri/Fadia tampak kesulitan dan harus tertinggal 9-18 dari Lanny/Ribka.

Pasangan ganda putri ranking 32 BWF itu pun hanya memberikan tambahan satu angka, sehingga Apri/Fadia harus menutup gim kedua dengan kekalahan 10-21. Sementara pada awal gim ketiga, Apri/Fadia dan Lanny/Ribka bertarung dengan ketat pada awal gim ketiga sehingga bermain imbang 4-4.