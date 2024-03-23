Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Kalahkan Apriyani/Fadia, Lanny/Ribka Tembus ke Final!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:29 WIB
Hasil Semifinal Swiss Open 2024: Kalahkan Apriyani/Fadia, Lanny/Ribka Tembus ke Final!
Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto melaju ke final Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berhasil melaju ke final Swiss Open 2024 Super 300. Mereka menaklukkan sesama wakil Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, di babak semifinal Swiss Open 2024 lewat tiga gim 13-21, 21-10, dan 23-21.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (23/3/2024) malam WIB, Apri/Fadia memulai gim pertama dengan meyakinkan, setelah berhasil memimpin 5-3 atas Lanny/Ribka pada awal pertandingan. Meski lawannya terus memberikan perlawan, Apri/Fadia sukses menjauhkan keunggulan menjadi 11-8 atas Lanny/Ribka di interval gim pertama.

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Selepas interval, unggulan pertama asal Indonesia itu pun semakin menjauhkan angka untuk memimpin 19-13. Sementara Lanny/Ribka tak bisa mengejar ketertinggalan, sehingga Apri/Fadia sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Namun Apri/Fadia menunjukkan performa berbeda pada awal gim kedua, sehingga tertinggal 1-3. Lanny/Ribka terus menjauhkan keunggulan, sehingga Apri/Fadia harus tertinggal 2-6.

Pasangan ganda putri ranking sembilan BWF itu pun semakin kesulitan untuk memangkas jarak, setelah tertinggal 4-11 di interval gim kedua. Selepas interval, Apri/Fadia tampak kesulitan dan harus tertinggal 9-18 dari Lanny/Ribka.

Pasangan ganda putri ranking 32 BWF itu pun hanya memberikan tambahan satu angka, sehingga Apri/Fadia harus menutup gim kedua dengan kekalahan 10-21. Sementara pada awal gim ketiga, Apri/Fadia dan Lanny/Ribka bertarung dengan ketat pada awal gim ketiga sehingga bermain imbang 4-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement