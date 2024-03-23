Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Semifinal Swiss Open 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |16:15 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Semifinal Swiss Open 2024
Klik di sini untuk link live streaming semifinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

KLIK di sini! Ini link live streaming semifinal Swiss Open 2024 Super 300. Sebanyak enam wakil Indonesia akan tampil di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, pada Sabtu (23/3/2024) mulai pukul 18.00 WIB.

Keenam wakil Indonesia tersebut adalah Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Martin. Lalu ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto.

Gregoria Mariska Tunjung

Hanya saja, dari enam wakil tersebut empat di antaranya saling bertarung. Tepatnya, Apriyani/Fadia akan bertarung dengan ganda putri Indonesia lainnya, yakni Lanny/Ribka.

Lalu hal yang sama juga terjadi di sektor ganda putra, di mana Bagas/Fikri akan menghadapi Leo/Daniel. Sangat disayangkan memang dua wakil Tanah Air saling bertarung, namun kabar baiknya adalah Indonesia setidaknya sudah pasti memiliki wakil di final pada sektor ganda putri dan ganda putra.

Kemudian Indonesia masih memiliki satu wakil dari ganda putra, yaitu Sabar/Reza yang akan melawan Ben Lane/Sean Vendy. Laga nanti akan menjadi pertemuan kedua pasangan, di mana pada pertemuan pertama Lane/Vendy keluar sebagai pemenang.

Halaman:
1 2
